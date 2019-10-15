Крок 1, Крок 2, Крок 3, Крок М, Крок Б - тесты для подготовки

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Що таке ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ???Детальніше...
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Крок 1, Крок 2, Крок 3, Крок M

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Крок 1, Крок 2, Крок 3, Крок M

Прямая продажа от производителя

Розничная и оптовая продажа, действуют скидки до 20%, в зависимости от объема заказа. При условии покупки на сумму 500 грн та 100% предоплаты доставка осуществляется бесплатно в любой уголок Украины.

Сборники тестов для студентов-медиков.

В ассортимент тестов

Советуем заказать!

«Крок 1»

Сборники тестов для будущих врачей, стоматологов и фармацевтов. В наличии тесты на украинском, русском и других языках. Помогут сдать экзамен на 3 или 4 курсе.

«Крок 2»

Буклеты тестов для студентов-выпускников различных специальностей: «Медицина», «Фармация», «Клиническая фармация», «Стоматология», «Технология парфюмерно-косметических средств», «Лабораторная диагностика» и «Медицинская психология».

«Крок 3»

Сборники тестов и примеры заданий для сдачи экзамена при прохождении интернатуры. Предлагаем буклеты для украиноязычных и русскоязычных студентов, обучающихся по специальностям «Медицина», «Фармация», «Стоматология», «Лабораторная диагностика».

«Крок М»

Сборники тестов для студентов, обучающихся образовательно-профессиональным программам подготовки младших специалистов: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика».

«Крок Б»

Буклеты для подготовки к экзамену по профессионально-ориентированных дисциплин, соответствующих образовательно-профессиональной программе бакалавра. Рассчитаны на студентов отделений «Лабораторная диагностика» и «Сестринское дело»

Сборники тестов Krokr123mb должны вас заинтересовать?

Большой выбор

Предлагаем печатные тесты «Крок 1», Крок 2», «Крок 3», «Крок  М», «Крок Б» для подготовки граждан Украины и иностранцев на украинском, русском или английском языках.

 
 
 

Достоверность

Все материалы мы берем исключительного с официального сайта центра тестирования при Министерстве здравоохранения Украины. Вы можете быть уверены в актуальности каждой сборки.

 
 
 
Четкая печать

Наши сборники печатаются на новейшем оборудовании с использованием качественных лазерных красок и современного офисной бумаги плотностью 80 г / м2.

 
 
 
Удобный формат

Сборники объемом более 60 страниц отличаются подшивкой на пластиковую спираль. Буклеты до 60 страниц сшиваем на две скобы.

 
 
 

Выбрать сборники

Гарантируем выгодные условия покупки
 Все сборники тестов всегда в наличии в достаточном количестве. Доставим ваш заказ в течение 1-3 дней.
Совершайте покупки на сумму от 500 грн и платите карточкой и мы возьмем на себя все расходы по доставке.
Если вы получили поврежденный товар или недовольны покупкой, возможен возврат и обмен в течение 14 дней.
Наши менеджеры работают для вас без выходных, всегда проконсультируют и помогут выбрать буклеты.

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Что говорят о Krokr123mb?

«Лучшая компания. Заказываю не первый раз. Очень довольна. Обслуживание, качество все на высоте».

— Мария

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При покупке от 20 шт одной позиции дарим скидку 10%

За заказ от 50 шт одной позиции вы получаете скидку 20%

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Как заказать сборники тестов?

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Ожидайте доставку «Новой Почтой» или «Укрпочтой» в течение 1-2 дней

Подготовьтесь к лицензионных экзаменов вместе с Krokr123mb!

Выбирайте буклеты тестов, которые помогут вам успешно сдать экзамены

Наши товары создании специально для студентов, а также врачей (провизоров), которые проходят интернатуру. Предлагаем вам заказать все необходимое, чтобы проверить свои знания, повторить пройденный материал и получить положительные баллы за тестирование «Крок».

В каталог сборников с тестами "КРОК"

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    Опт / Скидки
    Опт / Скидки: Скидка 10% при заказе от 20 шт одной товарной позиции. Скидка 20% при заказе от 50 шт одной товарной позиции.
    Опт / Скидки
Контакты
Крок 1, Крок 2, Крок 3, Крок М, Крок Б - тесты для подготовки
Іван
УкраинаЧерновицкая областьЧерновцыг. Черновцы
+380932992558
0972992558КОНСУЛЬТАНТ
+380971887758
ДИРЕКТОР
krok123.in.uakrokmb123@gmail.comm.me/krok123.in.ua093299255809329925580932992558
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