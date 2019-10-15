Крок 1, Крок 2, Крок 3, Крок М, Крок Б - тесты для подготовки

- 445 грн.В наличии Оптом и в розницу
- 99110 грн.В наличии Оптом и в розницу
- 84115 грн.В наличии Оптом и в розницу
Крок 1, Крок 2, Крок 3, Крок M
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Розничная и оптовая продажа, действуют скидки до 20%, в зависимости от объема заказа. При условии покупки на сумму 500 грн та 100% предоплаты доставка осуществляется бесплатно в любой уголок Украины.
Сборники тестов для студентов-медиков.
Сборники тестов для будущих врачей, стоматологов и фармацевтов. В наличии тесты на украинском, русском и других языках. Помогут сдать экзамен на 3 или 4 курсе.
Буклеты тестов для студентов-выпускников различных специальностей: «Медицина», «Фармация», «Клиническая фармация», «Стоматология», «Технология парфюмерно-косметических средств», «Лабораторная диагностика» и «Медицинская психология».
Сборники тестов и примеры заданий для сдачи экзамена при прохождении интернатуры. Предлагаем буклеты для украиноязычных и русскоязычных студентов, обучающихся по специальностям «Медицина», «Фармация», «Стоматология», «Лабораторная диагностика».
Сборники тестов для студентов, обучающихся образовательно-профессиональным программам подготовки младших специалистов: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика».
Буклеты для подготовки к экзамену по профессионально-ориентированных дисциплин, соответствующих образовательно-профессиональной программе бакалавра. Рассчитаны на студентов отделений «Лабораторная диагностика» и «Сестринское дело»
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Предлагаем печатные тесты «Крок 1», Крок 2», «Крок 3», «Крок М», «Крок Б» для подготовки граждан Украины и иностранцев на украинском, русском или английском языках.
Достоверность
Все материалы мы берем исключительного с официального сайта центра тестирования при Министерстве здравоохранения Украины. Вы можете быть уверены в актуальности каждой сборки.
Наши сборники печатаются на новейшем оборудовании с использованием качественных лазерных красок и современного офисной бумаги плотностью 80 г / м2.
Сборники объемом более 60 страниц отличаются подшивкой на пластиковую спираль. Буклеты до 60 страниц сшиваем на две скобы.
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|Все сборники тестов всегда в наличии в достаточном количестве. Доставим ваш заказ в течение 1-3 дней.
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|Совершайте покупки на сумму от 500 грн и платите карточкой и мы возьмем на себя все расходы по доставке.
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|Если вы получили поврежденный товар или недовольны покупкой, возможен возврат и обмен в течение 14 дней.
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|Наши менеджеры работают для вас без выходных, всегда проконсультируют и помогут выбрать буклеты.
«Лучшая компания. Заказываю не первый раз. Очень довольна. Обслуживание, качество все на высоте».— Мария
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- Опт / СкидкиОпт / Скидки: Скидка 10% при заказе от 20 шт одной товарной позиции. Скидка 20% при заказе от 50 шт одной товарной позиции.Опт / Скидки
- Понедельник10:0016:00
- Вторник10:0016:00
- Среда10:0016:00
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- Воскресенье12:0015:00