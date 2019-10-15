Крок 1, Крок 2, Крок 3, Крок М, Крок Б - тесты для подготовки

«Крок 1» Сборники тестов для будущих врачей, стоматологов и фармацевтов. В наличии тесты на украинском, русском и других языках. Помогут сдать экзамен на 3 или 4 курсе.

«Крок 2» Буклеты тестов для студентов-выпускников различных специальностей: «Медицина», «Фармация», «Клиническая фармация», «Стоматология», «Технология парфюмерно-косметических средств», «Лабораторная диагностика» и «Медицинская психология».

«Крок 3» Сборники тестов и примеры заданий для сдачи экзамена при прохождении интернатуры. Предлагаем буклеты для украиноязычных и русскоязычных студентов, обучающихся по специальностям «Медицина», «Фармация», «Стоматология», «Лабораторная диагностика».

«Крок М» Сборники тестов для студентов, обучающихся образовательно-профессиональным программам подготовки младших специалистов: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика».